Oliver Townends eerste Burghley-winnaar Carousel Quest overleden

Op Instagram maakte Oliver Townend bekend dat Carousel Quest is overleden. Met de Engeland gefokte schimmel van Carousel won Townend voor het eerst Burghley om het jaar erop daar nog eens vierde te worden. De Britse ruiter schrijft over hem: "Een eigenzinnig paard met een hart van goud." Quest werd 25 jaar oud.

De mooie schimmel Carousel Quest werd door Joy Hood gefokt uit volbloed merrie en de Holsteinse hengst Carousel (v. Caretino). Cressie Clague-Reading leidde Quest op en was al succesvol met de ruin. Het paar won inHartpury en had top vijf klasseringen in Chatsworth en Bramham voordat Clague in 2006 al vierde werd in Burghley.

Eerste Burghley-zege

In 2008 nam Oliver Townend de teugels over en won direct hun internationale debuutwedstrijd in Thirlestane CIC3*. Een jaar later was het Townends debuut in Burghley en boekte daar zijn eerste 5* overwinning. In 2010 volgde daar nog een vierde plaats. Niet lang daarna ging Quest met pensioen, in 2011 werd in Burghley officieel afscheid van hem genomen.

Eigenzinnig

“Quest was altijd een eigenzinnig paard maar hij had een hart van goud”, schrijft Townend over zijn paard. “Hij was een getalenteerd wedstrijdpaard en een echte vriend voor mij. Hij is een van de paarden die mij op de kaart heeft gezet. Ik zal alle mooie momenten met hem koesteren.”

Bron Horse and Houd