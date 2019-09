Olivianne kampioene nationale veulenkeuring Eventing

Op de tweede editie van de Nationale Veulenkeuring Eventing in Putten was de overwinning voor het merrieveulen Olivianne, een dochter van de volbloedhengst Gemini XX. Kampioen bij de hengstveulens werd Orpheus, zoon van Nearly Perfect de la Brasserie.

Donderdag 12 september vond de nationale veulenkeuring voor eventingpaarden plaats op het terrein van Dutch Eventing Stables in Putten. De kwaliteit van de aangeboden merrieveulens lag gisteren wat hoger dan die van de hengstveulens. Van de elf merrieveulens was het Olivianne (Gemini XX) die van de juryleden de hoogste waardering kreeg.

Juryleden Jan Oortveld en Merel Blom omschreven Olivianne als een goed gelijnd veulen met een goede galop en een goede verzameling, met daarnaast veel ruimte en afdruk in de draf. Vader Gemini xx is de volbloed-kloon van het beroemde springpaard Gem Twist xx. Moeder is een dochter van Zapatero van eigenaar Ronald van den Hoven uit Achterveld.

Op de tweede plaats eindigde Olympic Lady (Nearly Perfect de la Brasserie x Roven XX) die in eigendom is van Dutch Eventing Stables. Als derde eindigde Fortune Cookie (H-Ekwador x Volfonic XX) van Conny van Heeckeren.

Hengstveulens

Kampioen bij de hengstveulens was Orpheus, zoon van Nearly Perfect de la Brasserie. Eigenaresse Renske Kroeze bracht moeder Zavira (Rhodium x Zirkoon) zelf uit in de eventingsport op 3 sterren-niveau. Bijzonder is dat ze de pas 6-jarige vader Nearly Perfect ook zelf rijdt, de hengst die nu al op 2-sterrenniveau loopt.

Tweede in deze groep werd O’ Mathieu Dutch ES (Cappucino JW van de Moerhoeve) die, net als Olympic Lady, ook in eigendom is van Dutch Eventing Stables. Derde werd het aansprekende maar iets beknopte veulen Checkmate, een zoon van Commanchi van Brigit de Man.

Na afloop van de keuring op het terrein van de Dutch Eventing Stables, gaven Hanneke Held en Patrick Verbakel nog een clinic. Eind oktober wordt door ET Auction een online eventing veiling gehouden van embryo’s, veulens en paarden.

Bron: Horses.nl/persbericht