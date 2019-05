Olivier Townend versterkt leiderspositie na cross Badminton

Olivier Townend hield ook na de loei zware cross de leiding in de wedstrijd op Badminton. Een totaal van 15 combinaties moest opgeven, vier werden er uitgesloten en slechts vijf kwamen foutloos binnen de tijd aan de finish van de cross.

Townend en Ballaghmore Class (v.Courage II) noteerde in de cross slechts 0,4 strafpunt voor tijd en met 21.5 versterkte de Brit zijn leiderspositie. De Brit stond eigenlijk met zijn andere paard Cillnabradden Evo (S.Creevagh Ferro x King Henry) aan de leiding, maar door de 12,4 strafpunten voor tijd in de cross staat de ruiter met dit paard zevende. Townend’s landgenoot Piggy French en haar Vanir Kamira (Kamiro de Haar x Dixi xx) bezetten de tweede plaats. De 0,8 voor tijd in de cross bracht het duo op 26,8 strafpunten.

Top vijf

De voorlopige top vijf werd compleet gemaakt door twee Nieuw-Zeelanders. Christopher Burton en Graf Liberty (Limmerick x Cavalier Royale) reden een foutloze cross en staan met 27,7 strafpunten voorlopig op een derde plaats. Op de vierde positie staan op het moment met 27,8 strafpunten Andrew Nicholson en Swallow Springs (Chill Out x Chill Hero).

Alsof met één paard foutloos de cross voltooien voor Burton nog niet genoeg was, flikte de Nieuw-Zeelander dat kunstje ook nog met zijn tweede paard Cooley Lands (Cavalier Land x Clover Hill). Met een totaal van 28,1 staat de ruiter naast derde ook nog voorlopig vijfde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl