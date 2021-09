Olympische en 5*-eventer Leonidas II met pensioen

Het Europees Kampioenschap in Avenches was de laatste wedstrijd van het vijf-sterren eventingpaard Leonidas II (Landos x Parco xx). De zeventienjarige Holsteiner die jarenlang de succesvolle partner was van Mark Todd, liep vanaf augustus 2019 onder de Ier Padraig McCarthy. Die ruiterwissel werd gemaakt omdat Todd besloot te stoppen met de eventingsport. Nu gaat ook Leonidas met sportief pensioen.

De in Duitsland gefokte Leonidas II begon zijn eventingcarrière met Sidney Dufresne, Mark Todds staljockey op dat moment. Na twee top-10 finishes in novice-wedstrijden nam Todd de teugels over. Vanaf 2011 tot augustus 2019 was Mark Todd succesvol met het paard. Zo behaald het paar in drie opeenvolgende jaren top zes klasseringen in Badminton (vierde in 2015 en 2016, vijfde in 2017) en in 2015 was er ook een zesde plek in Burghley.

Padraig McCarthy

Mark Todd werd met Leonidas opgenomen in het Nieuw-Zeelandse team voor de Olympische Spelen in Rio. Daar werd Todd met het team vierde en individueel elfde. In juli 2019 nam Mark Todd afscheid van de de sport en Leonidas zette zijn carrière voort onder de Ierse ruiter Padraig McCarthy. McCarthy won met het paard onder meer de lange 4* in Barroca d’Alva en was dit jaar nog derde in de korte 4* in Ballindenisk. De laatste wedstrijd van Leonidas was het EK in Avenches waar hij door een weigering in de cross 33ste werd.

Beste eventingpaard in Groot-Brittannië

Leonidas eindigde in 27 van zijn 47 internationale starts in de top 10, werd in 2016 gekroond tot het beste eventingpaard van Groot-Brittannië en verzamelde in totaal 1.751 punten in zijn opmerkelijke carrière. Het paard zal van zijn oude dag genieten bij zijn eigenaren Diane Brunsden en Peter Cattell samen met een andere vijf-sterren pensionaris, Major Milestone (ook gereden door Mark Todd).

Bron Horse&Hound