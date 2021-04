Olympische eventer Welton Envoy overleden

Op 34-jarige leeftijd is Blyth Taits Olympische paard Welton Envoy (v. Welton Crackerjack) overleden. 'Eddie' won onder Tait in 2000 de Kentucky Horse Trials en vertegenwoordigde Nieuw-Zeeland in hetzelfde jaar op de Olympische Spelen. De ruin is vredig gestorven in de stallen waar hij werd geboren, de Welton Stud in Engeland.

Sam Barr, de grondlegger van de Welton Stud, fokte Welton Envoy uit de merrie Minerva, de volle zus van Ginny Elliots toenmalige toppaard Night Cap, Europees kampioen in 1987. Onder Leslie Law begon Eddie zijn eventingcarrière. Blyth Tait nam later de teugels over en behaalde de nodige successen met de ruin.

Ongelukje tijdens de reis

Na de overwinning in Kentucky veroverde Tait een teamplaats met Welton Envoy voor de Olympische Spelen in Sydney. Maar daar liep het anders dan gepland. Tait: “Het was de bedoeling dat hij mijn teampaard voor Sydney was, en Ready Teddy mijn individuele paard, maar hij kreeg een ongelukje tijdens het reizen, en had tijd nodig toen we daar aankwamen. We haalden hem uit de teamcompetitie en reden hem in de individuele wedstrijd, maar de eerste dag van de competitie was de eerste dag dat hij een zadel op had sinds we daar aankwamen, dus helaas was hij een beetje fris en heeft hij niet echt zijn kans gehad.”

Welton Envoy ging na zijn sportieve loopbaan terug naar zijn geboortehuis waar hij tot zijn dood genoot van zijn pensioen.

Bron Horse and Hound