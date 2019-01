Ook een pak sneeuw deert Michael Jung niet

"Een beetje plezier moet er zijn", schrijft Michael Jung bij het filmpje wat hij op Facebook zette. Met zijn 3*-paard fischerGreenline springt hij enkele cross hindernissen in de sneeuw. De Duitse topruiter heeft zijn eventingpaarden al weer in training voor het nieuwe seizoen en zelfs een pak sneeuw weerhoudt hem daar niet van.

Jung op Facebook: “fischerGreenline had zo veel plezier in de sneeuw, we hebben ook maar een sprongen meegenomen.” De tienjarige Greenline (v. Cassino) nam Michael Jung begin vorig jaar over van de Ier Aiden Keogh en was al een keer negende in de 3* van Jardy en zesde in de 2* van Strzegom.

Bron Facebook