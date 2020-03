Organisatie Badminton Horse Trials 2020 steekt kop niet in het zand en wordt creatief

Een paar dagen geleden maakte de organisatie van de Badminton Horse Trials bekend dat de wedstrijd geen doorgang zou vinden in 2020. Nu komt de organisatie met een creatief idee om toch door te kunnen gaan. De ruiters en amazones die eigenlijk zouden afreizen naar Badminton, kunnen alles zelf thuis doen en met de "digitale" wedstrijd geld inzamelen.

In plaats van de kop in het zand te steken, probeert de organisatie van Badminton er toch nog het beste van te maken. Het evenement zou “Virtual Badminton 2020” gaan heten en het idee is, omdat de deelnemers niet van huis mogen in verband met corona, dat ze thuis de wedstrijd rijden.

Alle deelnemers beginnen met het voordraven voor de keuring, waarop de dressuurproef, die ook op de planning stond op het concours, volgt. De cross wordt “Cross country with a difference” genoemd, waarna er nog een springparcours volgt, wat voor iedereen hetzelfde is.

Niet hetzelfde

Natuurlijk is dit niet echt te vergelijken met een 5* wedstrijd, maar het is een creatieve oplossing en het is in de tijd van nu ook voor een goede zaak. Met het evenement willen ze geld inzamelen voor het zogenoemde “Nurses Charity”, dat speciaal voor verplegers en verpleegsters is opgericht die zich 200% inzetten in de strijd tegen het corona virus. Hoe het allemaal precies zal gaan, is nog niet zeker, maar het wordt zeker een evenement van plezier.

Bron: Reiterrevue/Horses.nl