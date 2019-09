Patrick Verbakel wint korte driester Varsseveld, Van Reijne tweede in lange driester

Oranje boven in Varsseveld, dankzij Patrick Verbakel en Coconut Girl (v. Coconut Grove). Verbakel werkte zich van de 13e plaats na de dressuur op naar de winst, dankzij één van de twee foutloze springrondjes en een eerste plaats in de cross. De tweede plaats in de korte driester was voor Vanessa Bölting uit Duitsland, met Carlson B (v. Chambertin), haar landgenoot Jérôme Robiné pakte met Guccimo R OLD (v. Grafenstolz) de derde plaats.

Levi Driessen werd in deze wedstrijd zesde met Lancero Dancer (v. Jaleo de Defey), Merel Blom was negende en Els Driehuijzen tiende.

Van Reine met Harry Belafonte tweede in CCI3*-L

ACSI Harry Belafonte (v. Heraldik XX), werd voorheen tot viersterrenniveau uitgebracht door Alice Naber-Lozeman. Sinds maart is hij onder het zadel bij Thierry van Reine. Het duo behaalde in Varsseveld hun beste resultaat totnogtoe, door tweede te worden achter Duitser Konstantin Harting en Conil 3 (v. Collin L). Van Reine had slechts een kleine tijdfout in de cross en hield de lei schoon in het springparcours. De derde plaats in de lange driester was voor Melina Rytir en Fairy Tale CR (v. Fidertanz).

