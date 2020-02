Peter Thomsen waarschijnlijk nieuwe bondscoach Duitse eventing-team

Het is nog niet 100% zeker, maar op dit moment lijkt de Duitse bond een opvolger te hebben gevonden voor de bondscoach Hans Melzer. Naar verwachting wordt Peter Thomsen (58) de nieuwe chef d'equipe van de Duitse eventing en daarmee de opvolger van Hans Melzer, die zijn contract aan het einde van het jaar niet wil verlengen.

Thomsen, tweevoudig Olympisch teamkampioen, zal Melzer dit jaar ondersteunen met het management van de teamruiters en zal naar verwachting naar de Olympische Spelen van Tokyo gaan met het team. De 59-jarige pakte in Hong Kong 2008 en Rio 2012 de gouden teammedaille. De Duitser was tot oktober vorig jaar nog actief op internationaal niveau met overwinningen in Kopenhagen en Bad Segeberg.

Nog niet zeker

Er is nog geen vast contract met het Duitse Olympisch Comité voor Paardensport (DOKR), zoals sportdirecteur Dennis Peiler benadrukt. De nationale bondscoach-contracten voor de jaren tussen 2021 en 2024 zullen pas eind dit jaar worden gesloten. De Duitse bond is ook nog op zoek naar een opvolger voor trainer Chris Bartle, die nu de Britse equipe traint, en ook voor pony-trainer Fritz Lutter, die ook wil stoppen, is opvolging nodig.

Bron: St.Georg/Horses.nl