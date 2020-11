Pia Münkers voormalige kampioenspaard Louis M ingeslapen

Pia Münker zette zichzelf op de eventingkaart door in 2012 met haar eigen gefokte Louis M team en individueel goud te winnen op het EK voor Young Riders. Vier jaar later werd de zoon van Lissabon naar Amerika verkocht waar hij Cornelia Dorr en Alexa Gartenberg de nodige successen bracht. Bij de laatste amazone werd de ruin woensdag ingeslapen door acute hoefbevangeheid.

Louis M werd in 2005 in de stallen van de familie Münker geboren. Voor Pia werd hij het eerste succesvolle paard in haar eventing carrière. Ze boeken vanaf 2011 tot en met 2016 vijftien overwinningen en negen top vijf klasseringen tot op 3* (nu 4*) niveau. Hoogtepunt was het dubbele goud op het EK voor Young Riders in 2012. Opvallend waren zijn altijd hoge dressuurscores.

Amerika

In 2016 werd Louis M naar Amerika verkocht en kwam onder het zadel van Cornelia Dorr, destijds ook een Young Rider. Begin vorig jaar verhuisde Louis naar de stallen van de talent volle Young Rider Alexa Gartenberg. In hun eerste seizoen wonnen de direct de korte 3* in Bromont.

Hoefbevangenheid

Dit jaar had het paar al weer enkele nationale wedstrijden gereden totdat het noodlot toesloeg. Louis kreeg een acute, ernstige hoefbevangenheid en moest woensdag worden ingeslapen.

Bron Eventing Nation/Horses.nl