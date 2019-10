Piggy French doorbreekt record Michael Jung met meeste zeges in een jaar

Met twee internationale overwinningen op de Osberton Horse Trials dit weekend heeft Piggy French haar totaal op 14 zeges gebracht dit jaar. Daarmee heeft de Britse het record van Michael Jung verbroken die al drie keer 13 overwinningen in een jaar had geboekt. Badminton-winnares French is op de wereldranglijst inmiddels naar de tweede plaats gestegen.

Voor Piggy French is 2019 het meest succesvolle seizoen van alle eventingruiters sinds 2008. Het record van de meeste overwinningen in een jaar was met 13 stuks in handen van Michael Jung. De Duitser haalde het aantal in 2009, 2014 en 2015.

De eerste overwinning van dit jaar voor Piggy French was die in Badminton met Vanir Kamira (v. Camira de Haar Z). Daarna volgden zeges in Chatsworth, Rockingham, Houghton Hall, Barbury Castle, Alnwick, Hartpury, Blenheim en afgelopen weekend twee overwinningen in Osberton. Met Highdown March (v. Jaguar Mail) won French de lange 3* en met Sportsfield Top Notch (Harlequin du Carel) de korte 3* voor jonge paarden. Met de laatste reist French ook naar het WK voor jonge eventingpaarden in Le Lion d’Angers.

Bron Horse and Hound