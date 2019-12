Piggy French ziet toppaard Quarrycrest Echo naar Japan vertrekken

Kort voor de feestdagen haalt Japan nog een paard binnen voor het Olympische eventing-team. De nieuwe ruiter van de Ier Quarrycrest Echo (v.Clover Echo), die groot succes boekte onder Piggy French, is Toshiyuki Tanaka. Een sponsor heeft de twaalfjarige Clover Echo-Cavalier Royale-zoon voor Tanaka gekocht.

De 34-jarige Japanner maakte deel uit van het Japanse team op de Olympische Spelen in Londen in 2012 en kon met de 15e plek aanzienlijk bijdragen aan de vierde plaats van de Japanners op de World Equestrian Games in Tryon in 2018. Naast zijn Tryon-partner, de twaalf jaar oude Talma D’Allou (v.Opium de Talma), heeft de ruiter nu een tweede ijzer in het vuur voor de Olympische Spelen in zijn eigen land volgend jaar.

Top combinatie

Met Piggy French maakte Quarrycrest Echo zijn internationale debuut in 2013. In 2016 ging hij ook kort onder Kristina Cook, na drie wedstrijden nam Piggy French de teugels weer over. Onder het zadel van French maakte Quarrycrest Echo 2017 zijn kampioenschaps debuut op de Europese kampioenschappen in Strzegom, waar de twee als 27e eindigden. Een van de grootste successen tot nu toe was het team goud op de World Equestrian Games in Tryon, waar het duo als tiende eindigden in de individuele wedstrijd na een foutloze ronde in de cross. In hetzelfde jaar wonnen de twee ook de Event Rider Masters-etappe in Chatsworth.

Na de vierde plaats op de CCI5 * -L in Kentucky, de zesde plaats op de CCIO4 * -S in Aken en een overwinning op de CCI4 * -S in Belton, werden French en Echo ook opgesteld voor het team op de Europese kampioenschappen in Luhmühlen en daar wonnen ze zilver en individueel een 15e plaats.

‘Moeilijke beslissing’

Piggy French reageerde op de verkoop: “Het was een moeilijke beslissing voor ons beiden (zij en ex-eigenaar Jayne McGivern), maar we wensen Toshi en het Japanse team het allerbeste met hem voor 2020 en daarna. Red (stalnaam) zal ongetwijfeld een groot gat in mijn stal achterlaten, maar ik heb het geluk dat ik een aantal geweldige, zowel bewezen als nieuwe, paarden heb die volgens mij op een dag het gat zullen opvullen dat hij achterlaat.”

Bron: St.Georg/Horses.nl