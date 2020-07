Piggy French’s Quarrycrest Echo ingeslapen

Het voormalige toppaard van Piggy French, Quarrycrest Echo (v.Clover Echo), is afgelopen zondag ingeslapen. Vorig jaar december werd de 13-jarige ruin verkocht naar de Japanse ruiter Toshiyuki Tanaka. Quarrycrest Echo leed aan een zeldzame ziekte aan de dunne darm en moest worden ingeslapen.

French en Quarrycrest Echo behaalden onder meer een gouden medaille met het team op de WEG in Tryon. Tevens behaalde het duo de vierde plaats op de CCI5 * -L in Kentucky, de zesde plaats op de CCIO4 * -S in Aken en een overwinning op de CCI4 * -S in Belton. Ook werden French en Echo opgesteld voor het team op de Europese kampioenschappen in Luhmühlen in 2019. Daar wonnen ze team zilver en eindigden in het individuele klassement op een 15e plaats.

‘Er is alles aan gedaan’

Vorig jaar werd Echo aangekocht als Olympische Spelen troef voor de Japanner Toshiyuki Tanaka. Het duo heeft enkel in Portugal begin dit jaar mee kunnen doen aan een 3* en 4* wedstrijd. “Er is alles aan gedaan om hem te redden, maar het was niet mogelijk,” reageerde Angela Tucker, waar Toshiyuki Tanaka bij op stal staat.

Bron: Horse and Hound