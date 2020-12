Piggy March beste eventingruiter 2020 in Groot Brittannië

Aan het einde van het jaar worden verschillende rankings opgemaakt. Elke discipline komt wel aan bod en overal in de wereld worden de beste ruiters van het jaar en de beste paarden van het jaar gehuldigd. In Groot Brittannië is het eventing misschien wel de belangrijkste tak van de paardensport met een enorme traditie. Om hier als 'Ruiter van het Jaar' gehuldigd te worden is dan ook eervol. Die eer kreeg Piggy March, voor het tweede jaar op rij.

In dit bijzondere corona jaar, waarin veel wedstrijden werden gecanceld, wist Piggy March (voorheen French) met de meeste BE punten (808) de titel ‘Eventingruiter van het Jaar’ opnieuw binnen te halen. Op de tweede plaats eindigde Izzy Taylor met 574 punten en Tom McEwen werd derde met 518 punten.

27 overwinningen

Piggy March behaalde dit jaar maar liefst 27 overwinningen en 46 top tien klasseringen. Ze won onder meer het CCI3*-S Wellington International met een van haar beste paarden, de KWPN’er Dargun (Vaillant x Inferno). Verder waren het zeges met Brookfield Quality, Cooley Lancer, de KWPN’er I Diablo Joe (v. Amoureux) en de talentvolle Cooley Goodwood.

Spartacus TN-zoon Hartacker

De als tweede geëindigde Izzy Taylor dankt een deel van haar punten aan de KWPN’er Hartacker (Spartacus TN x Heartbreaker). Ook met Monkeying Around (v. Bertoli W) haalde ze punten bunnen. Tom McEwen werd derde, maar staat op de FEI ranglijst op de vijfde plaats.

Brookfield Inocent Beste Paard

De elfjarige Ier Brookfield Inocent (v. Inocent) werd uitgeroepen als de beste eventer. Onder Piggy March werd het paard drie keer tweede uit drie internationale starts. Twee keer in een korte 4* en eind oktober in de 5* in Pau.

Drie KWPN’ers in top vijf

De zestienjarige Zagreb (v. Perion) was met zijn derde plaats de hoogste KWPN’er op de lijst met beste paarden. Onder Alexander Bragg werd de zoon van Perion vierde in de 5* in Pau en won hij de lange 3* in Lignières. Op de vierde en vijfde plaats volgen Tim Price’s Wesko (v. Karandasj) en Nicola Wilsons Bulana (v. Tygo).

Bron British Eventing