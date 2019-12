Pilot jeugdrubrieken nu ook in eventing

Het eventingforum kwam voor de vierde keer bij elkaar dit jaar en besprak verschillende onderwerpen. Aan bod kwamen het leeftijdsgericht sportaanbod, vernieuwing van het rijstijlprotocol, kalendervergadering en richtlijnen voor de crossbouw voor nationale B t/m Z wedstrijden. Hieronder een kort verslag van de vergadering.

Na het succes van de pilot jeugdrubrieken in de dressuur is ook het eventingforum enthousiast aan de slag om mogelijkheden te ontwikkelen voor leeftijdsrubrieken. Jeugdrubrieken hebben tot doel dat de jeugd tegen leeftijdsgenoten kan sporten. Het klassement wordt dan opgemaakt op basis van de leeftijdsgroepen (basisschool of middelbaar onderwijs leeftijd) en niet meer op basis van de stokmaat van de pony. In 2020 zal ook in eventing een pilot worden gehouden.

Vernieuwd Rijstijlprotocol

Het eventingforum wil graag de rijstijl in de eventing doorontwikkelen. Daarom is er gewerkt aan de ontwikkeling van een vernieuwd rijstijlprotocol. Dit vernieuwde protocol moet leiden tot meer uniformiteit in de beoordeling en duidelijke feedback voor de ruiters wat het interessanter/ leerzamer maakt.

Richtlijnen Crossbouw, werkprocedure TA’s en Cross Country Adviseurs

Vanuit het veld komen er signalen dat er behoefte is aan een eenduidige naleving, afstemming en communicatie aangaande de richtlijnen voor crossbouw door de TA en crossbouwer. Het forum heeft de richtlijnen voor de crossbouw doorgelicht en enkele voorstellen voor aanpassingen gedaan. Daarnaast wordt er gewerkt aan een verduidelijking van de werkprocedures voor TA’s en het inzetten van Cross Country Adviseurs voor nationale Z-crossen in 2020.

Reglementswijzigingen 2020

Al langere tijd wordt er nagedacht om de crossbouw in Nederland meer op één lijn te krijgen. Het forum heeft nagedacht over mogelijkheden om de richtlijnen voor crossbouw meer lading te geven. Vanaf 2020 zijn de richtlijnen onlosmakelijk verbonden met het Wedstrijdreglement Eventing en zal er in de bijlage een overzicht van richtlijnen voor hindernissen per klasse worden opgenomen.

FEI Dressuurproeven

De FEI heeft voor de eventing nieuwe dressuurproeven ontwikkeld. Voor de nationale klasse Z worden de 2* proeven vertaald. De vertaalde versies worden geplaatst op de KNHS website. De Engelse versies van de proeven zijn al wel te vinden op de website van de FEI.

Kalendervergadering

Op 18 december vond de Eventing Kalendervergadering plaats in Ermelo. Tijdens deze vergadering is het programma en de KNHS-Kampioenschappen 2020 met het forum afgestemd. Inmiddels is deze kalender gepubliceerd.

Bron KNHS