Pippa Funnell aan de leiding in nieuwe 5* wedstrijd in Bicton

Pippa Funnell heeft na de dressuur van de nieuwe 5* eventingwedstrijd in Bicton de leiding in handen met Billy Walk On. The Britse stuurde de twaalfjarige zoon van Billy Mexico naar een topscore van 76.09 % (-23.9). Funnell heeft 1,6 strafpunt voorsprong op haar beste vriendin Piggy March en de pittige kleine merrie Vanir Kamira (v. Camiro de Haar Z).

“Billy Walk On is een geweldig paard en ik ben heel blij met hem,” zei Pippa Funnell, die van juryvoorzitter Andrew Bennie een 10 kreeg voor haar eerste halthouden. Funnell, die de laatste wedstrijd in Burghley won, is op koers om die prestatie te herhalen in de vervangende wedstrijd van Burghley. “Het is fantastisch dat Bicton deze vijfsterrenwedstrijd voor ons heeft georganiseerd. Het kost zoveel jaren om een paard tot dit niveau te brengen en we hebben twee jaar verloren door de pandemie, dus we zijn gewoon heel blij dat we hier zijn.”

5*-debutant Rawlin derde

Ook Piggy March heeft zich een goede uitgangspositie verschaft, ze scoorde met Vanir Kamira -25.5. March won met de zestienjarige merrie Badminton in 2019 en werd in hetzelfde jaar tweede in Burghley achter Funnell. 5*-debutant Will Rawlin met VIP Vinnie staat na de dressuur op de derde plaats met 25.6 strafpunten.

Taylor met KWPN’er vierde

Izzy Taylor heeft een onderbroken zomer achter de rug door een gebroken sleutelbeen, maar ze reed een goede proef met de elfjarige KWPN’er Fonbherna Lancer (v. Tangelo vd Zuuthoeve) en vervolledigt daarmee een Britse top vier. Voor Lancer, gefokt door Johan Regterschot, is het de eerste 5* wedstrijd. De Nieuw-Zeelander Tim Price is vijfde op Ringwood Sky Boy (v. Courage II).

Vanmiddag om 1 uur begint de cross in Bicton. Deze is live te volgen via Horse and Country tv.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl/persbericht