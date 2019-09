Pippa Funnell behoudt leiding na loodzware cross Burghley

De 5* cross van de Burghley Horse Trials leverde gisteren flink wat problemen op. Het was niet alleen loodzwaar maar er zaten ook nog eens technisch moeilijke hindernissen in. 31 ruiters, ongeveer de helft van de deelnemers, moesten in de cross opgeven of werden gediskwalificeerd. Pippa Funnell hield het hoofd koel en stuurde haar MGH Grafton Street (v. O.B.O.S. Quality) foutloos rond. Ze behoudt hiermee de leiding. Haar landgenote Piggy French klom naar de tweede plaats.

Pippa Funnell die laat van start ging in de cross, zag er tegen op: “Ik heb me de hele dag in de vrachtwagen verstopt. Ik zag alleen Sarah Bullimore’s ronde en die ging fantastisch. Ben toen terug gegaan naar de vrachtwagen en voelde me misselijk van de spanning.”

‘Puts her brave pants on’

Funnell ging met MGH Grafton Street aan de leiding na de dressuur en stond voor de moeilijk opgave die positie vast te houden met een paard die voor het eerst een 5* cross moest lopen. Maar de Britse zette de tanden op elkaar en ‘puts her brave pants on’. Ze stuurde de elfjarige Ier foutloos door de cross en liep slechts 4.0 tijdfouten op.

Piggy French als enige zonder strafpunten

De enige die binnen de tijd wist te crossen was Piggy French en de ervaren Vanir Kamira (v. Camiro de Haar Z) waarmee ze dit voorjaar Badminton won. French bleef op haar dressuurscore van 26.9 staan en naderde haar landgenote tot op 0.1 strafpunt.

Opmars Ludwig Svennerstal

Piggy French ging door de foutloze cross wel Oliver Townend en Ballaghmor Class (v. Courage II) voorbij. Townend moest 2.0 tijdfouten incasseren en staat nu derde met 27.3. De Zweed Ludwig Svennerstal maakte een flinke sprong in het klassement van de 29ste naar de vierde plek. Hij had zijn WK-paard Stinger (v. Spender S) onder het zadel en liep slechts zes tijdfouten op.

Vanmiddag is het afsluitende springparcours.

Klik hier voor de uitslag na de cross.

