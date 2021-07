Raf Kooremans aan kop na cross

Op het landgoed Maarsbergen stond vandaag een technische cross voor de internationale deelnemers klaar. In de CCI4* gaan Raf Kooremans en zijn KWPN'er Houdini (v. Dakar VDL) aan de leiding. In de driester is Larissa Hartkamp met d'Artagnan (v. Kasparow) voorlopig de beste Nederlandse op de achtste plaats.

In het klassement van de korte tweester is Sterre van Houte met de tienjarige Giant Prospect BB (v. Lauries Crusador XX) de beste Nederlandse op plaats acht. Ook Elaine Pen doet nog goed mee met haar twee zesjarige eventers. Pen staat voorlopig op plaats negen met Kite-Man (v. Hopalong Cassidy) en plaats elf met Kiss Me Kato (v. Up to Date), nadat aan de uitstekende dressuurscores van gisteren slechts enkele strafpunten voor tijd in de cross werden toegevoegd.

Uitslagen

Bron: Horses.nl