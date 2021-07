Raf Kooremans en Houdini zegevieren in korte 4* Maarsbergen

Vanmorgen vroeg moesten de combinaties van de korte 4* wedstrijd op het landgoed Maarsbergen hun afsluitende springproef rijden. Raf Kooremans deed dat met zijn KWPN'er Houdini (v. Dakar VDL) als beste en sloot de wedstrijd zonder hindernisfouten af als winnaar.

Kooremans had gisteren al een goede basis gelegd voor zijn zege. In de cross liep negenjarige Houdini foutloos naar huis met alleen 9.6 strafpunten voor tijdsoverschrijding. Ook in het springparcours maakte de combinatie geen fouten, maar ze moesten ook hier 3.2 strafpunten voor de overschreden tijd incasseren. Met een puntentotaal van 43.10 werd Raf Kooremans onbedreigd winnaar.

Hazeleger vierde

De Duitser Arne Bergendahl werd tweede op Checkovich (v. Chequille) met 70.5 minpunten. Gevolgd door Hanna Berg en Quite Survivor (v. Quite Easy) met -79.8. Stephan Hazeleger werd vierde op Dupon (v. Phin Phin) met -94.3.

Klik hier voor de uitslag.