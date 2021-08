Rentree Ingrid Klimke in Arville: ijzersterke dressuurproef met Hale Bob

Ingrid Klimke had een week of twee al haar rentree aangekondigd in de korte 4* in het Belgische Arville na haar zware val in Baborówko. Gisteren reed de Duitse amazone haar toppaard SAP Hale Bob OLD (v. Helikon xx) in het eerste deel van de dressuur. Klimke scoorde direct maar liefst 76.07% (-23.9) en gaat hiermee voorlopig aan de leiding.

Een goede start voor Ingrid Klimke. In een interview vertelde ze dat ze eerst met Bobby (Hale Bob) de cross in Arville zou rijden om te testen of het goed en veilig voelt. “En dan gaan we van daaruit verder”, aldus Klimke. De basis voor een goed resultaat heeft De Duitse in ieder geval met een sterke dressuurproef gelegd.

Vandaag rijd Ingrid Klimke haar tweede paard Equistros Siena Just Do It (v. Semper) in de dressuur van de korte 4*. In het klassement staan Klimke’s landgenoten Sophie Laube en Dirk Schrade op een voorlopige tweede en derde plaats. Voor Nederland rijden Jordy Wilken (met Buckle End Bertie op een voorlopige 34ste plek) en Raf Kooremans (met Houdini) mee.

De korte 4* is tevens het Belgische kampioenschap eventing. Hierin gaat Lara de Liedekerke aan de leiding met Ducati d’Arville (v. Diarado) met -27.4.

