Rentree wereldkampioen Allstar B levert dressuur-pr op voor Ros Canter

Eventing wereldkampioen Allstar B (v. Ephebe for Ever) kwam na de WEG in Tryon nog maar één keer in de ring. Dit weekend is de Burgham International Horse Trials het tweede optreden van de KWPN'er onder zijn vaste amazone Rosalind Canter. In de dressuur van de korte 4* kwam het paar direct tot een topscore van -19.7 wat een persoonlijk record opleverde en een voorlopige eerste plaats.

Na het winnen van de wereldtitel in Tryon kwam Ros Canter een keer in actie met het fokproduct van de familie Van der Burg uit Berkel en Rodenrijs Allstar B. In september vorig jaar stuurde de Britse amazone haar Alby naar de overwinning in de lange 4* in Ballindenisk. Canter was toen net bevallen van haar dochter Ziggy.

PR in dressuur

Dit voorjaar in voorbereiding naar de Olympische Spelen kwam de coronacrisis waardoor het hele programma overhoop kwam. De wedstrijd in Burgham dit weekend is de rentree van Alby in de wedstrijdring na bijna een jaar. De vijftienjarige ruin heeft niet onder de rustperiode geleden. Hij danste onder Ros Canter naar een persoonlijk record van 80.315% wat -19.7 betekende voor het paar. Ze nemen meteen de voorlopige eerste plaats in. Het springen en de cross volgen later vandaag.

Achter Ros Canter staat Laura Collett met London 52 (v. Landos) op de tweede plaats met -20.3. Izzy Taylor en Monkeying Around (v. Bertoli W) volgen op de derde plaats.

Bron Eventing Nation/Horses.nl