Roel Zonneveld en Maartje Siemons bovenaan CCI2*-S in Oudkarspel

De seizoensstart voor de eventers was uitstekend voor de Nederlandse combinaties. In het Zeeuwse Oudkarspel waren de bovenste twee plaatsen in de korte tweester voor Roel Zonneveld met Easy Boy (v. Zirocco Blue VDL) en Maartje Siemons met Harly. In de korte driester won de jonge Duitse amazone Greta Busacker (dochter van Ingrid Klimke) met Scrabble OLD (v. Straviaty). De hele top tien was daar voor de Oosterburen.

Ingrid Klimke zelf gaat aan kop in de korte vierster. Met SAP Hale Bob (v. Helikon XX) staat de Duitse bovenaan, met Equistros Siena Just Do it (v. Semper Fi) tweede. De korte vierster wordt morgen afgesloten met het springparcours. Ook de lange tweester en rubriek voor pony’s zijn nog niet afgelopen. Leida Naber staat vooralsnog tweede in de CCI2*-L, met ACSI T-Bone EH Z (v. Thunder van de Zuuthoeve). Lila van Rijthoven staat vierde bij de lange tweester voor pony’s, met Nemo 179. Hier gaan de Belgische combinaties aan kop.

Zonneveld en Siemons houden nul

Roel Zonneveld won de korte tweester op zijn dressuurscore van 29,9 strafpunten (70,11%). Dat was aanvankelijk de zesde dressuurscore, maar in het springparcours hadden Elaine Pen en Floor van Gelderen wat balken en zakten terug vanaf de eerste plaatsen in het klassement. In de cross werden over het algemeen weinig fouten gemaakt, maar dankzij een foutloos parcours kon Zonneveld zijn positie behouden. Dat gold ook voor Siemons, die eindigde op haar dressuurscore van 30,8 strafpunten.

Bron: Horses.nl