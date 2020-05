Sam Griffiths’ toppaard Paulank Brockagh gaat met pensioen

Een tijdperk komt ten einde voor de Australische Sam Griffiths, gevestigd in Dorset (GBR), met het terugbrengen van zijn succesvolste paard Paulank Brockagh. Tien jaar lang vormden de nu 17-jarige Irish Sport Horse-merrie Paulank Brockagh (v.Touchdown) en Sam Griffiths een team. In 2014 wonnen ze het zwaarste evenement ter wereld, de CCI5 * -L in Badminton. Ze waren samen op de Wereldruiterspelen in Caen en de Olympische Spelen in Rio, waar ze met het team brons wonnen en als vierde eindigden in het individuele klassement. Paulank Brockagh gaat nu waarschijnlijk de fokkerij in bij haar fokkers Paula en Frank Cullen.

In totaal nam het duo deel aan 35 evenementen, waarvan twaalf op vier- en vijfsterrenniveau. Daarvan eindigden ze vier keer in de top tien, naast Badminton ook in Burghley, Pau en Luhmühlen. Deze succesvolle samenwerking loopt nu ten einde en “Brocks” is teruggekeerd naar haar fokkers Paula en Frank Cullen. De eigenaar van de merrie, Dinah Posford, en Sam Griffiths hebben samen de beslissing genomen.

‘Na het telefoontje kwamen de tranen’

In een interview met FEI bericht Paula Cullen: “Toen we haar in 2010 verkochten, vertelde ik Dinah dat als ze ooit een veulen van haar zou krijgen, we graag het recht van eerste koop wilden hebben. Toen het telefoontje kwam om te vragen of ze bij ons haar pensioen mocht genieten, kwamen de tranen!” En dat terwijl Paulank Brockagh’s moeder Calendar Girl drie maanden eerder op 29-jarige leeftijd stierf. Overigens is het voorvoegsel Paulank de combinatie van de voornamen van de echtgenoten Paula en Frank Cullen. Oorspronkelijk fokte het duo pony’s op hun boerderij in de graafschap Wicklow Welsh. Brocks was het paard dat Paulank ook groot maakte in de sportpaarden fokkerij.

‘Onschatbare waarde’

De merrie kreeg haar basisopleiding van onder meer Joseph Murphy voordat ze op zevenjarige leeftijd bij Sam Griffiths kwam. Het paard was al van Posford, die nog een paard bij Griffiths had staan. Een vriendin vertelde haar over Brocks. “Het plezier dat we met haar hadden en de vreugde die ze ons gaf, is van onschatbare waarde,” zei Dinah Posford. De beste herinnering was de overwinning in Badminton in 2014: “Het was zo’n uitzonderlijk jaar. Slechts 32 van de 78 starters finishten. Ze eindigde 25e na dressuur, maar werkte zich op naar de vijfde plaats na de cross. En toen ze won, was het als een razernij! Het was gewoon geweldig!”

‘Ze gaf je zoveel vertrouwen en veiligheid’

Wat haar zo bijzonder maakte, zegt Griffiths, is haar bereidheid om altijd alles te geven: “Ik heb nog nooit op een paard gereden dat zo haar best heeft gedaan. Ze was van nature een goed springpaard, had wat dressuurwerk nodig, maar was een ongelooflijk cross paard. Ik had het gevoel dat ik op huis af kon rijden en ze zou hebben geprobeerd er overheen te springen!” Griffiths vervolgt: “Ze gaf je zoveel vertrouwen en veiligheid. Ze was niet de snelste, maar waar het echt schitterde was vijfsterren. Ze had zoveel doorzettingsvermogen. Ze kon gewoon blijven galopperen. Vooral op de laatste dag kon ze altijd alles geven.”

