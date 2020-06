Sandra Auffarth geeft visitekaartje af in Luhmühlen

Geen publiek, geen kampioenschap, maar wel een groot deel van de Duitse eventingtop, die dit weekend in Luhmühlen om de eer streed. Op de eerste en tweede plaats eindigde voormalig wereldkampioene Sandra Auffarth, beide keren op haar dressuurscore.

Haar Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly) verloochende zijn springbloed in de beste dressuurproef van zijn leven. Auffarth werkt tegenwoordig samen met de bekende dressuurtrainer Jonny Hilberath en volgens bondscoach Hans Melzer werpt dat nu zijn vruchten af. Viamant du Matz en Auffarth kwamen tot 78,57%, hetgeen een minimalistisch strafpuntenaantal van 21,9 betekende. Een foutloze cross en nulrondje in het springen leverde vervolgens de winst voor Auffarth en haar vos.

Ook stalgenoot Let’s Dance (v. Lancer II), die sinds vorig jaar bij Auffarth op stal staat, reed een uitstekende dressuurproef en bleef verder foutloos. Met 22,4 strafpunten sloot hij aan op de tweede plaats. De derde plek in Luhmühlen was voor Sophie Leube en Jadore Moi (v. Conthargos).

Michael Jung op 4 en 5

Op plaats vier en vijf vinden we Michael Jung, die met zes paarden uit zijn stal naar de wedstrijd was gekomen, waarvan hij er drie zelf reed. Met EK-paard fischerChipmunk FRH (v. Contendro) kwam hij een secone tekort in het springparcours en kwam uit op 24,3 strafpunten. Met fischerRocana FST (v. Ituango XX) was Jung iets te laat binnen in de cross en eindigde hij op 26,6 en de vijfde plek.

Er waren geen Nederlanders in Luhmühlen aanwezig dit weekend.

Uitslag

Bron: Pferd Actuell / St Georg / Horses.nl