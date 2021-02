Sanne de Jong aan de leiding in korte 3* Montelibretti

In het Italiaanse Montelibretti is gisteren het eventingseizoen van start gegaan. Voor Sanne de Jong begon de wedstrijd goed. In de korte 3* heeft de amazone uit Aalsmeer met een goede dressuurproef op haar toppaard Enjoy (v. Cartano) de leiding in handen genomen. In de 2* staat De Jong op de derde plaats met Jarelly MBF (v. Wietvot).

Sanne de Jong is met een vrachtwagen vol paarden naar Italië gereisd, met daarbij haar toppaard en eigen fokproduct Enjoy. De dochter van Cartano waarmee ze onder meer zilver won op het NK Eventing, was al meer dan een jaar niet meer op concours geweest.

‘Herstel duurde langer dan gehoopt’

“In mei 2019 had ze op eerste gezicht een kleine blessure opgelopen, maar herstel duurde langer dan gehoopt”, vertelt De Jong. “Het was de bedoeling om haar in tweede helft seizoen 2020 weer te starten, maar door alle onzekerheden als gevolg van Corona, hebben we de keus gemaakt om rustig thuis verder te werken en nu vroeg in het jaar te beginnen.”

Boven de 70%-score grens

Dat pakte in de dressuur al goed uit. Met 70.71% (29.30) gaat Sanne de Jong met Enjoy aan de leiding. Op Facebook schrijft Sanne de Jong: “Vandaag lekker dressuur gereden. Enjoy én Jarelly scoorden beiden boven de 70%-score grens Enjoy staat daarmee aan de leiding in de CCI3S en Jarelly op een gedeelde 3e plaats in de CCI2S.”

Jarelly MBF derde

In de korte 2* liep de zevenjarige merrie Jarelly MBF naar 70.45% en dat betekende voor Sanne de Jong een gedeelde derde plaats. In dezelfde groep reed De Jong haar nieuwe aanwinsten Darius de Bas (v. Tobago Chevrier) en Good Luck (v. Jackson’s Drift) waarmee ze internationaal debuteert. Met Darius staat ze negende en met Good Luck 25ste na de dressuur. In de 1* reed De Jong de zevenjarige merrie Jersey MBF (v. Fibonacci) naar een zevende plaats.

‘Genoeg uitdagingen’

Vandaag is het springen en morgen de cross. De Jong: “Het terrein is super mooi en we hebben de crossen al verkend: het is niet heel heuvelachtig, maar er wordt wel volop gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het terrein. Genoeg uitdagingen in de cross!”

