Sanne de Jong en Noor Kuilboer winnen Dutch Eventing Young Horse Trials

Sanne de Jong en Noor Kuilboer zijn de winnaars van de eerste Dutch Eventing Young Horse Trials. De finale werd zaterdag verreden op hippisch centrum De Schalm in Renswoude.

Aan de finale ging een aantal selecties vooraf. Dit waren wedstrijden of oefenmogelijkheden waar de paarden langzamerhand hun ervaring op konden doen in deze aparte tijd. De juryleden waren zoveel mogelijk steeds dezelfde, met in de finale Irene Wolf, Jan Ruiterkamp en Gert Franken.

Vier- en vijfjarigen

Bij de vierjarige paarden won Sanne de Jong met Larosaleen (Karandasj x Albaran XX), gefokt door Jan Greve. Tweede werd Merel Blom met Liberator (Heathrow x Love At First Sight XX). Hubert Veldmeijer eindigde met Quantas (Cabrio van de Heffinck x Diabeau) als derde.

Bij de vijfjarige paarden won Noor Kuilboer de competitie met Kadar (Dakar VDL x Hemingway). Wouter Hermelink werd met Pegasus (Global Expres x Guidam) tweede voor Janneke Booonzaaijer die met Keara Utopia van het Buiten-land (Herald x Vaillant) derde werd.

‘Een heel geslaagde eerste editie’

René van der Leest, samen met Gert Boonzaaijer de initiatiefnemer van de competitie, was tevreden: “We kunnen spreken van een heel geslaagde eerste editie. De livestream is enorm gewaardeerd via nieuws.horse/live en ik heb van heel veel ruiters gehoord dat ze het opleidingstraject zo waarderen. Dat de kans geboden wordt om ervaring op te doen. Niet al te ingewikkeld, wel serieus, mooi aangekleed, in deze opzet kunnen ze hun paarden hun ervaringskilometers laten maken op een diervriendelijke manier.”

Syndicaten voor behoud talentvolle eventingpaarden

Een mooie belangstelling was er ook voor de speciale bijeenkomst om tot syndicaten te komen waardoor met name jonge ruiters makkelijker kunnen beschikken over talentvolle paarden: “Dit was een eerste sessie, fijn dat er veel jonge ruiters waren, vaak met hun ouders en trainers. Ik heb veel draagvlak gemerkt voor de gedachte om de beste paarden te houden. Ja, zo’n bijeenkomst roept ook veel vragen op, waar we mee aan de slag gaan. In oktober gaan we hierover verder praten, wellicht kunnen we in de veiling van eventingpaarden via ET Auction al de eerste stappen zetten.”

