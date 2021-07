Schnaufer domineert 3* Jardy, Wilken beste Nederlander

De Duitse amazone Josephine Schnaufer-Völkel was onverslaanbaar in de korte driester in Jardy. Met Cinnamon Red (v. Cascadello I) reed ze de beste dressuurscore van 24,2 strafpunten. In het springen viel echter een balk. Hierdoor kwam haar andere paard, Pasadena 217 (v. Primeur's As) langszij. Beide paarden reden foutloos de crosscountry en eindigden op plaats één en twee.

Derde was de Italiaanse Asia Beatrice Porrini met Fernhill Funtime (v. Cumthago C), ze zat maar 0,1 strafpunt achter Schnaufer.

Wilken vijftiende

Beste Nederlander was Jordy Wilken. Hij hield het droog in zowel het springparcours als de cross en eindigde met Buckle End Bertie (v. Jumbo) op plaats 15 met 32 strafpunten. Claire van Riel en Condex (v. Codex One) kwamen na wat tijdfouten in de cross uiteindelijk op plaats 35 terecht.

Uitslag

Bron: Horses.nl