SGW Hattem mooi decor van KNHS kampioenschap eventing

Ondanks de overvloedige regenval in de dagen voor de wedstrijd, was de bodem van de cross goed. De route was verlegd en daarmee spectaculairder dan ooit. Via een nieuwe lus kwamen de combinaties in de nieuwe waterbak, het oude natuurzwembad van Hattem.

Mariska Witte met Cadanza

De crossbouw van het kampioenschap was in handen van drie leden van Hippisch Hattem. Zij tekenden voor de verschillende cross parcoursen tijdens de Molecaten Ruiterdagen. Elke van Renssen en Sieto van der Scheer bouwden de klassen B, L en M. Henk Dokter, de nestor van de Hattemse wedstrijd, had zich ontfermd zich over de Z-cross. In het Z kampioenschap ging het goud naar Mariska Witte met Cadanza. Witte bleef slechts één tiende voor op de Joanne Spliethof die met haar Dansa zilver won. Brons ging naar Floor van Gelderen met Go Special.

‘Het was echt een mooie wedstrijd’

Kampioene Mariska Witte greep in de dressuur de leiding maar liep tegen 12 strafpunten aan in het springen. In de cross was ze vervolgens de enige die foutloos en binnen de tijd bleef, waarmee ze toch de titel greep. “Het was echt een mooie wedstrijd”, vertelt de kampioene. “Over de dressuur was ik best tevreden. Mijn paard raakte bij het springen op het voorterrein in een soort paniek van een tafel waardoor ik veel te veel spanning had in de ring en er een paar balken vielen. Toen dacht ik ‘jammer dan’ en heb haar in de cross lekker laten lopen. Door de springfouten dacht ik niet nog heel hoog te eindigen. Ik woon op Texel en wilde graag de laatste boot nog halen, ik heb me dan ook netjes afgemeld voor de prijsuitreiking en ben naar huis gegaan. Toen we al een eind onderweg waren werd ik gebeld dat ik had gewonnen. Ik kon het gewoon niet geloven. Dat was natuurlijk ook niet zo netjes, maar ja nu waren we wel op tijd voor de boot.”

Huntink en de Bruin

Vera Huntink won met Iris goud in de M-klasse. Renske de Bruin en Gina Barina waren de beste in het L-kampioenschap. In dit L-kampioenschap werd ook een teamkampioenschap verreden. De overwinning was hier voor de zes combinaties tellende ploeg uit Gelderland. Overijssel en Noord-Holland volgden in de eindstand. Aan het einde van de dag waarop 186 combinaties aan de start kwamen, wierp een vervelend ongeluk een schaduw op de mooie dag. De pony van een van de deelnemers in de klasse M was tussen twee hindernissen in, in een afzetting geraakt en kwam daarbij ten val. Na snelle diergeneeskundige hulp ter plaatse, werd de pony naar een nabij gelegen paardenkliniek vervoerd. Daar werd geconstateerd dat de pony het kootbeen op verschillende plaatsen had gebroken. In overleg met de eigenaar is besloten de pony in te laten slapen.

Uitslag KNHS Kampioenschappen Eventing 2019

Klasse Z

1. Mariska Witte – Cadanza, 41.8

2. Joanne Spliethof – Dansa, 41.9

3. Floor van Gelderen – Go Special, 44.5

Klasse M

1. Vera Huntink – Iris, 32.2

2. Maartje Siemons – Harly, 33.1

3. Harm Snoeck – Buuterfly, 35.2

Klasse L

1. Renske de Bruin – Gina Barina, 31.8

2. Tessa Arisz – Frascati, 35.2

3. Sanne Hoek – Allure, 36.7

Teams

1. Gelderland

2. Overijssel

3. Noord-Holland

Bron: KNHS