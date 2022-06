Siemons en Snepvangers in top 5 Westerstede

Op de internationale eventingwedstrijd in het Duitse Westerstede waren er dit weekend geen Nederlandse podiumplaatsen. In de lange tweester reed Maartje Siemons met Harly (v. Baltic VDL) naar de vierde plaats met 38,1 strafpunten. Kristy Snepvangers werd vijfde met Jebo Kwik W. (v. Montender). Beide dames bleven foutloos in het afsluitende springen.

De lange tweester werd gewonnen door Mathies Rüder met de Pools gefokte Bon Ton (v. Bolshoi). Het duo werd tweede in de dresuur en bleef foutloos in zowel cross als springen.

Wilken negende in korte driester

Jordy Wilken was in de de CCI3*-S de beste Nederlander met Wilbert Bo (v. Watermill Rolex XX), hij werd negende, mede dankzij een foutloze cross. Gert Jan Heinen werd elfde. De winst was hier voor de Zweedse Louise Romeike met Waikiki 207 (v. Quinar). Ze behield haar leidende positie in de dressuur dankzij slechts 2 strafpunten voor tijd in de cross en een foutloos springparcours.

Kroeze tiende in CCI2*-S

Renske Kroeze werd tiende in de korte tweester. Met Irma Peternella (v. Baltic VDL) reed de Nederlandse een foutloze cross en een foutloos springparcours, waardoor ze finishte op haar dressuurscore van 35,2. Roxana Graman en Forever (v. Apache) hielden het ook bij hun dressuurscore en werden twaalfde. In deze rubriek ging de winst naar de Duitse Antonia Baumgart met de zevenjarige Lagavulin 4 (v. Livello), die aan haar leidende dressuurscore alleen wat tijdfouten in de cross toevoegde.

Alle uitslagen