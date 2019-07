Sir Mark Todd kondigt einde eventingcarrière aan

Sir Mark Todd kondigde gisteren het einde van zijn eventingcarrière aan tijdens de prijsuitreiking van de Nations Cup wedstrijd in het Ierse Camphire die door de Nieuw Zeelanders werd gewonnen. Bondscoach van de Kiwi's Graeme Thom deed de aankondiging: "Hij is iemand die het huis beter verlaat dan toen hij erin kwam. We zullen hem missen."

De nu 63-jarige Mark Todd was in 1978 al lid van het Nieuw Zeelandse team voor de wereldkampioenschappen in Lexington, Kentucky. Daarna vertrok hij naar Engeland om daar zijn geluk te beproeven. In 1980 reed hij zijn eerste Badminton met Southern Comfort en won direct. Zijn landgenoot Andrew Nicholson was destijds zijn groom. Todd won Badminton vier keer. Ook in Burghley was hij vaak succesvol, hier won hij maar liefst vijf keer.

Twee keer goud met Charisma

Zeven keer reed Mark Todd de Olympische Spelen, twee maal won hij goud met de legendarische kleine volbloed Charisma. Daarna won hij nog een keer brons in Sydney en in Londen was het een bronzen medaille met het team. Daar reed hij NZB Campino (Contendro I x Pinkus). In Rio de Janeiro werd hij op Leonidas II (Landos x Parco xx) zevende en liep met het team de bronzen medaille net mis. Zes keer was Todd actief op de wereldruiterspelen waar hij twee keer teamgoud won en één keer individueel zilver (in Rome).

‘Gentleman in de sport’

Dit weekend vormde Mark Todd samen met Jonelle en Tim Price het winnende team in de Nations Cup in Ierland. Todd werd met de vijftienjarige Leonidas ook nog individueel vijfde. Tijdens de prijsuitreiking bedankte bondscoach Graeme Thom het boegbeeld van de eventingsport. “Vier Badmintons, vijf Burghleys, twee keer Olympisch goud en talloze andere overwinningen, het zijn er te veel om op te noemen. Hij was een inspiratie, hij was een echte wedstrijdruiter, en bovenal, hij was een fantastische ‘gentleman’ in de sport – iemand die vandaag zeker de sport beter verlaat dan toen hij kwam. Ik weet dat iedereen hem zal missen,” eindigde Thom, “en we zullen hem zeker niet zomaar weg laten gaan – we zullen iets voor hem vinden!”

Mark Todd gaat zich verder richten op zijn oude liefde, het trainen van renpaarden.

Mark Todd en Charisma



Bron Facebook/Eventing Nation