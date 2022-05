Slechte dag voor Duitsers in cross Pratoni del Vivaro

Gisteren - na de dressuur - stonden de Duitsers nog fier bovenaan het klassement van het testevenement voor het WK. Ingrid Klimke leidde de individuele ranglijst met haar twee paarden en het Duitse team stond bovenaan de landenwedstrijd. Vandaag werd alles anders. Frankrijk leidt de landenstrijd na de cross en de Zwitser Robin Godel staat individueel bovenaan met Grandeur de Lully CH (v. Greco de Lully).

Bij hindernis 15 van de crosscountry moest Klimke met een onregelmatige SAP Hale Bob (v. Helikon xx) opgeven. Teamgenote Anna Siemer werd uitgesloten na een val bij hindernis 7. Het Duitse team is daarmee gediskwalificeerd.

Klimke staat met Equistros Siena just do it (v. Semper Fi) nog wel individueel derde. Op de tweede plaats in het algemeen klassement staat nu de Franse Maxime Livio met Api du Libaire (v. Fusain du Defey). Er rijden geen Nederlanders mee in de wedstrijd in Italië.

Tussenklassement individueel

Tussenklassement landenwedstrijd