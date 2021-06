Slechts enkele Britse eventingruiters aan de start in CCI5* Luhmühlen

Twee Britse eventingruiters en een handvol internationale ruiters die in Groot-Brittannië wonen, blijven in de running voor de Longines Luhmühlen Horse Trials (17-20 juni) nadat het Duitse reisverbod tot massale terugtrekkingen dwong. David Doel, die drie paarden heeft ingeschreven voor de CCI5*, en Mollie Summerland zijn de overgebleven Britse deelnemers uit meer dan 40 combinaties.

De Duitse Covid-restricties houden in dat de meeste mensen het land niet in mogen als ze in de voorafgaande 10 dagen in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest, omdat het is aangemerkt als een ‘gebied met zorgwekkende virusvarianten’.

Geen uitzonderingen voor atleten uit GBR

Een woordvoerder van Luhmühlen vertelde H&H ruim een week geleden dat er op dit moment geen uitzonderingen zijn voor atleten – ruiters en andere sporten. Dit betekende dat elke in Groot-Brittannië gevestigde ruiter die toch wilde deelnemen, ten minste 10 dagen in een ander land zou moeten doorbrengen alvorens naar Duitsland te reizen. Door deze beperkingen werd de deelnemerslijst aanzienlijk uitgedund en velen kozen ervoor om in plaats daarvan in Bicton (9-14 juni) te rijden.

Doel met paarden in Renswoude

David Doel is een van de weinige Britse ruiters die wel in Luhmühlen aan de start komt. Doel was reeds van plan om met twee andere paarden, die niet voor Luhmühlen bestemd waren, aan Renswoude in Nederland (2-6 juni) deel te nemen, voordat het Duitse reisverbod werd afgekondigd. Na Renswoude bleef de ruiter in Nederland en zijn drie paarden Dunges Don Perignon, Shannondale Quest en Carneyhaugh Rua voor de wedstrijd in Duitsland werden naar hem toegebracht.

‘Eigenaars behulpzaam’

Doel zei dat de annulering van de Britse CCI5*s betekent dat paarden op dit niveau al kansen hebben gemist, waarbij hij het voorbeeld gaf van Shannondale Quest die zowel in 2020 als in 2021 naar Badminton zou zijn gegaan als het evenement niet was geannuleerd. “Ik heb veel geluk dat ik er drie in de vijfsterren-paarden heb,” zei hij, en hij voegde eraan toe dat zijn eigenaars erg behulpzaam waren geweest.

Jonelle en Tim Price vanuit Ierland

Mollie Summerland verblijft bij Tim Lips en voldoet zo aan de quarantaine bepalingen. De in Engeland woonachtige Nieuw-Zeelanders Jonelle en Tim Price waren al enige tijd in Ierland (in Millstreet) en kunnen daarom ook naar Duitsland. De Australiër Andrew Hoy verbleef in België voor zijn vertrek naar Duitsland.

