Sprookjesboek Olympische eventer Nirvana II gesloten

Jill Henneberg moest op tweede kerstdag afscheid nemen van haar toppaard Nirvana II (v. Hawkins Special xx). Op 33-jarige overleed de schimmelmerrie waarmee de Amerikaanse amazone 'uit het niets' de Olympische Spelen van Atlanta bereikte en zilver won met het team. Het verhaal over Nirvana en Henneberg laat zich vertellen als een sprookje.

Het verhaal van Jill Henneberg en haar ‘ruwe diamant’ lijkt onwerkelijk. Henneberg kreeg de merrie voor slechts 600 dollar als een driejarige volbloed die mislukt was op de renbaan. De Amerikaanse was toen dertien jaar oud en had nauwelijks rijervaring. Ze reed op haar fiets elke dag naar de stal om rijden. Samen werkten ze hun weg naar boven, gedreven door Jill’s vasthoudendheid, het grote hart van de merrie en de liefde voor springen.

Van 1* direct naar Kentucky

Jill was pas negentien toen ze met Nirvana achtste werd in de Rolex Kentucky CCI3* van 1994. Het paar had alleen een paar 1*-wedstrijden gelopen! Ze kwamen op de shortlist voor de Pan-Amerikaanse Spelen van 1995. De merrie liep echter een blessure op waardoor het paar niet aan de start kwam.

Olympisch teamzilver

Na de blessure-periode kwam het duo stek terug en werden in 1996 tiende in Kentucky. Het leverde Henneberg een startplek op voor de Olympische Spelen in Atlanta. Een ongelukkige val ontsierde daar hun cross, maar het Amerikaanse team wist toch het zilver te behalen.

Twee veulens

Daarna richtte Jill Henneberg zich met Nirvana op deelname aan Badminton. Ook nu gooide een peesblessure roet in het eten. De blessure was zo ernstig dat het meteen het einde van Nirvana’s topsportcarrière betekende. Maar haar verhaal was nog niet afgelopen – Nirvana kreeg nog twee veulens en leerde begin jaren 2000 een van Jill’s studenten de kneepjes van eventing.

Op Facebook schreef Jill dat Nirvana zelfs op latere leeftijd haar vurigheid en levenslust nooit heeft verloren. “Het was een grote eer voor mij om 30 jaar jouw partner te zijn, rust in vrede.”

