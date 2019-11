Starttijden cross Tokyo 2020 vervroegd na onderzoek FEI

De resultaten van een groot onderzoek in opdracht van de FEI, gericht op het identificeren van het beste management van trainingen en wedstrijden in warme en vochtige omgevingen, zijn gisteren gepubliceerd. Uitgevoerd tijdens het Ready Steady Tokyo-testevenement in augustus 2019 en geleid door de klimaatdeskundige dr. David Marlin van de FEI, volgde de studie de gecombineerde effecten van lange reistijden en afstanden, tijdzone-verstoringen en hitte en luchtvochtigheid op de wedstrijdpaarden. Dit onderzoek heeft erin geresulteerd dat de cross-tijden van Tokyo 2020 vervroegt gaan worden.

De paarden werden voor en tijdens het testevenement gemonitord, inclusief hoe ze zich aanpasten aan het uitdagende klimaat in Tokio. Centraal in het rapport staan ​​gegevens die zijn verzameld tijdens en na de wedstrijd, wat een gedetailleerde analyse van de cross country-test mogelijk maakte. De bevindingen van de studie tonen aan dat paarden over het algemeen extreem goed met de omstandigheden omgingen en in goede gezondheid bleven gedurende de duur van het testevenement, gehouden in dezelfde tijd van het jaar als de Spelen in 2020. Dat ondanks het feit dat de omstandigheden thermisch uitdagend waren, met temperaturen van 32-33 ° C. De Wet Bulb Globe Thermometer Index (WBGT-index) werd gebruikt, waarmee de temperatuur, luchtvochtigheid, UV straling en wind gemeten worden.

Starttijd vervroegen

Het rapport bevestigt dat op de crossdag (13 augustus) de hoge WBGT-index, de steile eerste klim en scherpe bochten in de cross een belangrijke uitdaging vormden voor de paarden. Hartslag tijdens de cross en bloedlactaat, hartslag en rectale temperatuur na de cross, gaven aan dat paarden op de maximale capaciteit werkten. Het rapport benadrukt dat “alle mogelijkheden moeten worden onderzocht om de effecten van de waarschijnlijke klimatologische omstandigheden te verzachten, inclusief een vermindering van de afstand die geschikt is voor de omstandigheden en de starttijd van de cross te vervroegen om de hoogste WBGT-omstandigheden te vermijden die normaal tussen de late ochtend en middag op het hoogst zijn.”

Consensus

Na besprekingen tussen het Tokyo Organizing Committee van de Olympische en Paralympische Spelen (TOCOG), het IOC en de FEI, is consensus bereikt over het vervroegen van de starttijd van de cross naar 07.30 of 08.00 uur op 2 augustus 2020 als onderdeel van de tegenmaatregelen tegen de hitte. Een definitieve beslissing over de starttijd, die volledig wordt ondersteund door de bevindingen in het vandaag gepubliceerde Marlin-rapport, zal worden genomen door de IOC-directie.

‘Waardevol hulpmiddel’

“We hebben zeer nauw samengewerkt met TOCOG om de best mogelijke warmte-tegenmaatregelen te treffen voor zowel onze paarden als atleten voor Tokyo 2020, en de bevindingen in dit belangrijke onderzoek zullen een cruciale rol spelen bij het begeleiden van definitieve beslissingen over geschikte voorzieningen en ondersteuning,” zei FEI veterinair directeur Göran Akerström. “Het rapport zal ook een waardevol hulpmiddel zijn voor atleten en nationale federaties die hun paarden voorbereiden in de aanloop naar en tijdens de Olympische en Paralympische Spelen.”

Al getroffen maatregelen

Warmtemaatregelen die al voor de paarden getroffen zijn, zijn onder meer stallen met airconditioning op beide ruiterlocaties (Bajikoen en Sea Forest), vroege ochtend- en avondtrainingen en competitiesessies onder schijnwerpers. Ook worden houdt een veterinair team van wereldklasse de paarden constant en nauwkeurig in de gaten. Daarnaast zijn er meerdere koelfaciliteiten inclusief het leveren van schaduwtenten, koelventilatoren, ijs en water, en mobiele koelunits.

Bron: FEI/Horses.nl