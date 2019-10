Tattersall op kop in Lignières, Burton wint Event Rider Masters finale

Gemma Tattersall was de glorieuze winnares van de finale van de Event Rider Masters, afgelopen weekend in het Franse Lignières. Met haar talentvolle Jalapeno (v. Chilli Morning) stond de Britse na de dressuur op de tweede plaats en sleepte de zege binnen door een foutloze cross en een enkele tijd fout in het springen. Chris Burton won voor de tweede keer de Masters en inde de 30.000 Pond bonus.

Het springparcours van de korte 4* in Lignières had grote invloed op de wedstrijd. Geen enkele ruiter kon het parcours afleggen zonder fouten waardoor het klassement aardig door elkaar geschut werd. Gemma Tattersall die na de dressuur tweede stond, wist met Jalapeno de schade beperkt te houden tot twee tijdfouten. Hiermee nam de Britse wel de leiding over van Michael Jung die met Star Connection FRH (v. Chacco-Blue) een balk aan de benen kreeg.

Foutloze cross

Met een foutloze cross binnen de tijd sloot Gemma Tattersall en de elfjarige merrie uit Badminton-winnaar Chilli Morning de wedstrijd winnend af op 24.30 strafpunten. Michael Jung behield de tweede plek (25.70), ook hij croste foutloos binnen de tijd. De Britse Sara Cohen met de zeventienjarige Treason (v. Hand in Glove xx) werd derde met 29.00.

Burton wint Masters

Christopher Burton klom met een foutloze cross op de Oldenburgse merrie Quality Purdey (v. Quality) op naar de zesde plaats en haalde voldoende punten binnen om de Event Rider Masters titel 2019 binnen te halen. Vorig jaar won de Aussie ook al de titel.

‘Paar whoopsies’

Tattersall was blij met de overwinning: “Ik ben zo blij met het paard!! We zijn nog niet lang een combinatie [met Jalapeno]. Ze is fantastisch opgeleid door Karin Donckers. Ik kon gewoon de teugels overnemen, we moesten wel even aan elkaar wennen, we hadden een paar ‘whoopsies’ maar ik heb m’n huiswerk gedaan en vandaag kwam het goed!”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Eventing Nation