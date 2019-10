TeamNL strijdt voor Tokyo ticket bij 49e editie Military Boekelo-Enschede

Van 9 tot en met 13 oktober staat de beroemde Military Boekelo-Enschede in de agenda. Deze internationale eventingwedstrijd weet ook dit jaar weer de wereldtop van de eventingsport naar het Twentse land te trekken. Als onderdeel van de internationale wedstrijd staat ook de Nederlandse titel in Boekelo op het spel. Voor TeamNL wordt de wedstrijd nog spannender dan andere jaren. In Boekelo wordt de laatste wedstrijd van de FEI Nations Cup verreden en in deze wedstrijdserie is nog één teamticket voor de Olympische Spelen in Tokio 2020 te verdienen.

Om het zo begeerde startbewijs voor de Olympische Spelen in Tokio binnen te halen, moet TeamNL als beste nog niet voor de Olympische Spelen geplaatste land eindigen in de eindstand van de FEI Nations Cup. Grote concurrenten voor dit laatste team-ticket zijn Zwitserland en België. TeamNL heeft nu een kleine achterstand op Zwitserland en staat net voor België.

Super spannende strijd

Het team van bondscoach Bettina Hoy zal in Boekelo dan ook een topprestatie neer moeten zetten. De CCI4*L landenwedstrijd van Boekelo wordt verreden volgens het zogenaamde Olympische format, dat betekent dat de landenteams uit slechts drie in plaats van de gebruikelijke vier, combinaties bestaan. Bij het Olympische format is er geen schrapresultaat, combinaties die in de cross worden uitgesloten krijgen hiervoor extra strafpunten, maar mogen nog wel van start in het springen (mits hun paarden fit bevonden zijn uiteraard). Al met al wacht er een super spannende strijd.

Team NL

Voor Nederland staan de ervaren Tim Lips met Eclips, Raf Kooremans met Dimitri, Merel Blom met Ceda en Chiccolino en Andrew Heffernan met Gideon op de deelnemerslijst. Ook Ilonka Kluytmans, die in augustus van start ging op het Europees kampioenschap, heeft zich met Image of Roses aangemeld. De Nederlandse afvaardiging wordt gecompleteerd door Jordy Wilken met Burry Spirit en de KNHS Talententeamleden Nina de Haas met Cocu en Divine H.E en Janneke Boonzaaijer met Champ de Tailleur. Deze twee amazones maken hun debuut in Boekelo.

Heel Boekelo oranje

Om de leden van TeamNL een extra hart onder de riem te steken is er een speciale actie. Iedereen die in het oranje komt, en een kaart koopt voor de zaterdag, kan dit ticket omruilen voor een passe-partout. Essentieel daarbij is wel dat de supporters in het oranje komen om op die manier heel Boekelo oranje te laten kleuren. Meer over deze actie lees je hier.

Buitenlandse top

Naast de Nederlandse combinaties kan Boekelo ook dit jaar weer rekenen op de komst van verschillende wereldtoppers. Uit Duitsland komen onder meer alles kunners en veelvuldig kampioenen Michael Jung en regerend Europees kampioene Ingrid Klimke. Uit Frankrijk komen onder meer twee topruiters die al eerder wonnen in Boekelo, te weten Nicolas Touzaint (2006) en Thomas Carlile (2014). Verder ook ruiters uit Nieuw-Zeeland, de USA, Ierland, Brazilië, België, Litouwen, Zwitserland, Zimbabwe, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan en Australië.

Boekelo is meer

Boekelo trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. De combinatie van topsport, business en pleasure maken Boekelo tot een unieke belevenis. In de aanloop naar het lustrumjaar zijn weer vele verbeteringen doorgevoerd en is het event populairder dan ooit. Voorzitter Robert Zandstra kijkt uit naar de 49e editie. “De verhuizing naar het Teesinkbos twee jaar geleden, zorgde ervoor dat veel aanpassingen nodig waren. Door de enorme inzet van alle 1400 medewerkers en vrijwilligers zijn de meeste kinderziektes snel verholpen. Met de 50e editie in aantocht willen we dit jaar alles soepel laten lopen en natuurlijk houden we de weersverwachting nauwlettend in de gaten. Een beetje modder hoort erbij.

Programma

De week van de Military start op zondag 6 oktober met het Military Boekelo – Enschede YouTube Event. Tijdens deze familiedag zijn onder andere Britt Dekker aanwezig, worden er clinics en shows verzorgd en kan men wandelen langs de hindernissen.

Woensdag 9 oktober: Eerste veterinaire keuring, daarna moeten de definitieve teams bekend worden gemaakt.

Donderdag 10 en vrijdag 11 oktober: Eerste onderdeel dressuur.

Zaterdag 12 oktober: De cross

Zondag 13 oktober: Tweede veterinaire keuring en het afsluitende springen

