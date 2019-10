Teleurstelling én blijdschap voor Merel Blom: ‘Ceda is uniek goed’

Merel Blom is de beste Nederlandse in het tussenklassement in Boekelo en gaat aan de leiding van het Nederlands kampioenschap na de crosscountry. Ook maakt de amazone nog kans op een individueel Olympisch ticket voor Tokio. Het Nederlands team is echter vrijwel kansloos voor wat betreft Olympische kwalificatie. Aan Blom lag dat niet, die heeft haar uiterste best gedaan en trok gisteren zelfs haar tweede paard terug om zich volledig op de teamkwalificatie te kunnen concentreren.

Blom is teleurgesteld dat het Nederlandse team geen beter resultaat heeft weten te realiseren, maar zeer blij met haar eigen rit. “Het was weer genieten om dit samen met mijn paard te kunnen doen. Ceda is echt een uniek goed paard, daar bof ik zo onwijs mee. Ik heb een hele mooie ronde gehad.”

Ander bit

Blom vervolgt: “Ik heb een ander bit uitgeprobeerd en dat ging heel goed. Aan het einde liep ik er wel iets tegenaan dat ze wel heel enthousiast werd, maar het is goed uitgepakt. Aan het slot van de cross heb ik een keer een alternatief gereden, dat was zo afgesproken met de onze bondscoach Bettina Hoy. Dat heeft wel net een paar seconde te veel gekost, maar was toen nog in het belang van het team.”

TeamNL vrijwel kansloos

Blom zegt over de voorlopig elfde plaats in het teamklassement: “Het is heel jammer dat we een slechte start hadden met het team. Andrew Heffernan ging voor ons als eerste van start. Hij reed een jong, goed paard, maar het zat allemaal net niet mee.” Heffernan werd uitgesloten na drie weigeringen. “Toen was het aan mij om een goede ronde neer te zetten.” Na Blom had Raf Kooremans ook de opdracht om een goede ronde rijden, maar Kooremans kreeg ook een weigering in de cross. Daarmee was de kans op een goede teamklassering weg. Zwitserland en België strijden nu om het laatste Olympische teamticket. Zwitserland is daarbij nu licht in het voordeel, maar de verschillen zijn klein en het afsluitende springen op zondag wordt nog heel spannend.

Van der Heijden: ‘Lips en Blom wel goede kansen Tokio’

Individueel hebben Tim Lips en Merel Blom goede kansen om naar Tokio te gaan. Maarten van der Heijden, directeur topsport van de KNHS, is duidelijk. “Voor het team is het helaas een teleurstellend slot van een teleurstellend seizoen. We zullen snel evalueren hoe we verder gaan. Tim Lips en Merel Blom hebben beide wel een goed seizoen gedraaid en gunstig uitzicht op individuele tickets voor Tokio.”

Lips is nu nog de regerend Nederlands kampioen, maar kwam niet in actie vandaag. Hij moest door een lichte blessure van zijn paard Eclips afzeggen. Bayro, het toppaard van Lips, heeft een heel druk seizoen gedraaid en is alleen in Boekelo om indien nodig in te vallen voor het afsluitende springen, hetgeen mag in het nieuwe Olympische format.

Bron: KNHS / Horses.nl