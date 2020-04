Terug in de tijd: Legendarische combinatie Mark Todd en Charisma

In deze coronacrisis met alle afgelastingen van wedstrijden is er tijd om terug te kijken naar legendarische ritten en helden in de sport. In de eventingsport springt er een held uit: Charisma, de kleine bijna volbloed die onder Mark Todd twee keer de Olympische Spelen won.

In de tachtiger jaren was er een opvallend paar die de eventingsport domineerde, de bijna twee meter lange Mark Todd en zijn 1,55m kleine Charisma. Op de Olympische Spelen in Los Angeles in 1984 wonnen ze goud en vier jaar later in Seoul herhaalde Todd het kunststukje met zijn toen al legendarische zoon van Tira Mink xx.

Vier merries gedekt

Charisma werd in 1972 geboren uit de merrie Planet van de hengst Kiritea, een bijna volbloed gemixt met een beetje Percheron-bloed. De 1,52m metende Planet sprong onder Sheryl Douglas tot op 1,50m-niveau. Na een blessure ging Planet de fokkerij in en werd gedekt door de volbloed Tira Mink. Het resultaat de kleine zwartbruine Charisma. Al vroeg liet hij z’n springkwaliteiten zien door uit weilanden te springen. Op zijn vierde werd hij gecastreerd, maar wist voor die tijd nog vier merries te dekken.

Todd verkocht veestapel

In mei 1983 kwam Charisma als elfjarige bij Mark Todd op stal. Todd was toen nog melkveehouder in Nieuw Zeeland en reed paard in zijn vrije tijd. De kwaliteiten van de kleine ruin bleken snel met twee overwinningen op rij in eendaagse wedstrijden. Door vervolgens het nationale kampioenschap te winnen en tweede te worden in de lange 3* in Taupo, werd Mark Todd geselecteerd voor de Olympische Spelen in Los Angeles. Todd verkocht zijn hele veestapel en vertrok met zijn paard naar Engeland, begin 1984.

Goud in Los Angeles

Mark Todd reed dat voorjaar Badminton met Charisma en werd tweede op zijn dressuurscore. Een paar maanden later was het goud op de Spelen in Los Angeles. Ook daar werd op de wedstrijd op de dressuurscore afgesloten.

Tweede goud Seoel

Op de Olympische Spelen in Seoel in 1988 herhaalde Mark Todd het kunststukje met Charisma en won opnieuw goud en opnieuw met een foutloze cross en springparcours. Ook won het duo met het team brons.

Schouderbreuk

Charisma ging na de Spelen in Seoul met pensioen. Eerst in Nieuw Zeeland en in 1995 kwam hij terug bij Mark Todd in Engeland waar hij in 2003 op dertigjarige leeftijd werd ingeslapen. Hij brak op de wei een schouder.

Bron Horses.nl/Wikipedia/St.Georg