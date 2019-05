Tim Lips aan de leiding in 4* Sopot

Tim Lips staat na de dressuur van gisteren en de cross vandaag aan de leiding in de CCI4*-L in het Poolse Sopot. De Nieuw-Zeelander Kevin McNab bezet de plaatsen twee en drie.

Na de dressuur proef stonden Lips en Bayro (Casantos x Corland) op 25,4 strafpunten en na de cross kwam daar 1,6 strafpunt voor tijd bij op. Een totaal van 27 punten brengt de Nederlander voorlopig bovenaan in de tussenstand.

Twee en drie

Kevin McNab stond na de dressuur met Willunga (Olympic Lux x Coevers Diamond Boy) op 28,2 en met zijn een foutloze cross blijft McNab op een tweede plek staan. Ook de derde plek neemt de Nieuw-Zeelander in beslag met 29,9 strafpunten. Dit maal met Scuderia 1918 Don Quidam (Quidam x Amethist), die in eigendom is van de eigenaren van Tobago Z (v.Tangelo vd Zuuthoeve) en Halifax van het Kluizebos (v.Heartbreaker).

Bekijk hier de tussenstand.

