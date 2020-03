Tim Lips aan kop na top-dressuurproef in Portugal

In Barroca d'Alva gaat Tim Lips met de achtjarige Herby (v. Zirocco Blue VDL) aan kop na de dressuur. De Nederlandse combinatie doet mee in de lange driester. Ze scoorden maar liefst 74,76% gemiddeld voor hun proef en staan nu op 25,2 strafpunten.

Dat geeft Lips een mooie voorsprong op de als tweede geplaatste Zweedse Sofia Sjoborg, die nu 31,7 strafpunten heeft.

Sterre van Houte naar 66,5%

In de lange tweester is Stere van Houte na de dressuur de beste Nederlandse. Met Limited Edition reed ze naar 66,48% en 33,5 strafpunten in het tussenklassement. Dat is een 16e positie in het grote deelnemersveld. Merel Blom staat voor nu 25e met Halina M (v. C Centron Z).

Aan de viersterren rubrieken in Barocca d’Alba doen dit weekend geen Nederlanders mee.

Uitslagen

Bron: Horses.nl