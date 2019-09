Tim Lips: ‘Dit doet wel even pijn’

In het Duitse Luhmühlen is Tim Lips met Bayro (v. Casantos) op een knappe zesde plaats geëindigd op het EK Eventing. Voor Lips was het in eerste instantie een zure zesde plaats, één springfout in het afsluitende onderdeel hield hem van het podium. Ingrid Klimke werd Europees kampioen.

Lips begon de wedstrijd met een sterke dressuurproef die goed was voor 74,03% en plaats zes in het klassement. Via een sterk gereden foutloze cross klom hij vervolgens naar plaats vier met reëel uitzicht op het podium. De tweede en derde plaats waren slechts één balk van Lips verwijderd. Het springen was een spannende aangelegenheid, waarbij de hoogst geplaatste ruiters aan het einde in actie kwamen.

Voordat Lips de piste binnen reed waren al diverse combinaties foutloos geweest. Bayro sprong heel goed, maar kreeg aan het einde van het parcours een balk op de insprong van de tweede combinatie. Daarmee vielen Lips en zijn schimmel wat terug in het klassement. Ze eindigden op een knappe zesde plaats.

Teleurgesteld

Lips is direct na afloop vooral teleurgesteld: “Ik was zo dicht bij een medaille en dan krijg je zo’n fout. Dat doet echt wel even pijn. Je komt niet zo vaak zo dicht bij een medaille en nu was de kans er, zo vreselijk balen. Mijn paard sprong tot daar echt heel goed, ik kan het eigenlijk nog niet echt beseffen.”

In 2013 was Lips al eens zevende met zijn toenmalige paard Keyflow (v. Colonel Collins) op het Europees kampioenschap, destijds in het Zweedse Malmö. De laatste Europese medaille voor Nederland in deze paardensportdiscipline stamt uit 1993 toen Eddy Stibbe brons won.

Bron: KNHS / Horses.nl