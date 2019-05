Tim Lips doet goede zaken op Poolse bodem

Tim Lips schreef vanmiddag met Bayro N.O.P. (Casantos x Corland) de overwinning in de CCI4*-L van Sopot op zijn naam. Nadat de Nederlander vorige maand al won in Strzegom, was het ook dit weekend weer raak voor Lips op Poolse bodem.

Lips had na de dressuur de leiding in handen, en gaf deze ook na de cross niet af. De Nederlander ging met 27 strafpunten het laatste onderdeel in. Na een foutloze ronde binnen de tijd in het springparcours bleef Tim staan op 27 punten en pakte daarmee de overwinning. De Zweedse Sandra Gustafsson (Koordinat) en de Finse Eirin Losvik (Daffodil’s Flamenco) eindigden als tweede en derde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl