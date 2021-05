Tim Lips elfde na eerste dressuurdag in Marbach

"Vandaag een solide proef gereden met Herby", schrijft Tim Lips op zijn Facebookpagina. Na dag 1 van de korte 4*-wedstrijd in het Duitse Marbach staat Lips met zijn troef voor Tokio, Herby (v. Zirocco Blue VDL) op de voorlopige elfde plaats in de dressuur met 28.8. Een goede basis voor het vervolg van de wedstrijd. Ingrid Klimke gaat na dag 1 ruim aan de leiding met haar kampioenspaard SAP Hale Bob OLD (v. Helikon).