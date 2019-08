Tim Lips: ‘Het voelde goed, maar de punten vallen me tegen’

Tim Lips en Bayro (v.Casantos) staan na de dressuur op de zesde plaats bij het EK Eventing in het Duitse Luhmühlen. Hun score kwam uit op 26 punten. “Het voelde goed, maar de punten vallen me tegen”, was de reactie van Tim. In de landenwedstrijd staat TeamNL, dat op het EK rijdt voor een Olympisch ticket, voorlopig op de zevende plaats. Duitsland gaat met het team en individueel met Michael Jung aan de leiding .

Met de zesde plaats is Tim Lips, de meest ervaren ruiter van TeamNL niet tevreden. “Bayro liep een hele goede proef, zoals altijd eigenlijk. Het voelde echt heel goed aan”, reageert hij direct na de dressuur. “Blijkbaar zag het er iets minder uit dan dat het voelde. De punten vielen me gewoon tegen. Dat is helaas zo, dus ik zal moeten zorgen dat ik op deze score van 26 punten blijf staan.”

Kleine verschillen

Om dat te realiseren moet Lips morgen in de cross-country en zondag in het afsluitende springen foutloos blijven. Dan heeft de ruiter uit Made nog zicht op het podium. TeamNL van bondscoach Bettina Hoy staat na de dressuur op de zevende plaats. De verschillen in het klassement zijn echter nog klein, dus in de strijd om de Olympische tickets voor de landen is nog van alles mogelijk. Nederland heeft een goede klassering nodig om zeker te zijn van deelname volgend jaar in Tokio.

Morgen de cross

Laura Hoogeveen is op plaats 26 de tweede geplaatste in de dressuur voor Oranje. Aliene Ruyter rijdt individueel en staat bij de beste helft van de deelnemers op plaats 34. Ilonka Kluytmans en Merel Blom staan naast elkaar in de dressuuruitslag op de plaatsen 55 en 56. Merel Blom is morgenochtend om 10 uur de eerste deelnemer in de cross-country. Ilonka Kluytmans heeft startnummer 17 (11.16 uur), Aline Ruyter start om 12.48 uur als nummer 39, Laura Hoogeveen als nummer 43 om 13.04 uur en Tim Lips verdedigt zijn zesde plaats in de cross als nummer 61 om 14.32 uur.

Klassement

Bron: KNHS