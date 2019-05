Tim Lips met Herby tweede in internationale debuut: ‘Echt gaaf!’

Tim Lips debuteerde met de zevenjarige Herby (Zirocco Blue VDL x Ferro) op de internationale eventingwedstrijd bij Chatsworth Castle. Met een foutloze cross net iets buiten de tijd en zonder fouten in het springen sloot hij de de korte 2* af met een tweede plaats achter Badminton-winnares Piggy French. Ook in de Event Rider Masters was Lips goed op weg met Eclips (Phin Phin x Feinschnitt I vd Richter). Hierin werd hij veertiende.

In de dressuur scoorde Lips goed, hij kreeg 72.25% wat 27.8 strafpunten opleverde en een vijfde plek. In het springparcours bleef de zevenjarige zoon van Zirocco Blue VDL foutloos en hetzelfde lukte ook fraai in de cross. Er werd alleen 1.6 strafpunten aan tijdsoverschrijding toegevoegd aan zijn dressuurscore, waarmee de eindstand op 29.4 uitkwam. Tim Lips schrijft op zijn Facebook-pagina: “Herby wordt 2e tijdens zijn internationale debuut!! Hij ging heel goed door de cross en om dan achter Badminton winnares @piggyfrench 2e te worden is echt gaaf!!”

Badminton-winnares Piggy French wint 2*

Piggy French, vorige week nog winnares in Badminton, pakte de zege in de 2* met Brookfield Quality (v. Obos Quality) op haar dressuurscore van 26.4. Ook zij debuteerde met het paard in Chatsworth, ze nam de teugels van de tienjarige Ier over van Kevin McNab.

Lips veertiende in ERM

Met Eclips ging Tim Lips van start in de eerste etappe van de Event Rider Masters, een korte 4*-wedstrijd waarin de wereldtop aan de start komt. De tienjarige zoon van Phin Phin liep zonder hindernisfouten door het springparcours en de cross. In de cross werden alleen 18.80 aan tijdsoverschrijding genoteerd. Het eindtotaal kwam uit op 58.60 strafpunten, goed voor de veertiende plaats.

‘Eclips vond het veel te spannend’

In de dressuur had Lips achterstand opgelopen: “Eclips ging niet goed in de dressuur, vond het veel te spannend in deze grote ambiance. Heb tijdens de proef geprobeerd hem op z’n gemak te stellen en dat lukte aardig. Ik denk wel als we de mogelijkheid hadden gekregen om de baan te mogen verkennen ( wat normaal is ) dat het minder problemen had gegeven. Nu waren toch teveel paarden te gespannen”, aldus Lips.

Zware bodem

Lips vertelt verder op Facebook: “Na een goede nulronde in het springen, ging Eclips op de hindernissen in de cross ook goed, maar het zeer heuvelachtige terrein en de zware bodem had hij toch wel moeite mee. Daarom heb ik hem tijdens 2/3 van het parcours hem niet meer gepusht. Eclips heeft hier veel ervaring op kunnen doen waar we mee verder kunnen dit seizoen.”

Laura Collett wint ERM

Laura Collett pakte op London 52 (Landos x Quinar) de overwinning en de bijbehorende 16.000 Pond. De Britse stond na de dressuur al aan kop en hiel die vast ondanks een kleine tijdsoverschrijding in de cross. Tom McEwen werd op Figaro van het Broekxhof (v. Tauber vh Kapelhof) tweede, gevolgd door de Nieuw-Zeelandse Lucy Jackson met Superstition (v. Satisfaction FRH).

