Tim Lips pakte vijfde positie na dressuur in CCI4* Arville

Tim Lips is dit weekend afgereisd naar het Belgische Arville en stond na de dressuur gisteren voorlopig in de top vijf. Gemma Tattersall heeft de leiding in de CCI4*-S. Ook Renske Kroeze heeft de reis naar Arville gemaakt en staat na de dressuur in de 2*-S voor jonge paarden in de top acht.

Tattersall zette met Quicklook (v.Urkel) een proef neer die gewaardeerd werd met 71,25%. Met 28,80 strafpunten pakte de Britse daarmee de leiding in het klassement. Christopher Burton, de nummer zes van de Wereldranglijst, staat met Quality Purdey (v.Quality) tweede met 29,70 strafpunten. Ook William Levett kwam uit op 29,70 strafpunten met Shannondale Titan (v.Limmerick) en deelt daarmee de tweede positie met Burton.

Lips en Kroeze

De aanvoerder van de ranglijst Tim Price staat met de KWPN’er Wesko (v.Karandasj) voorlopig vierde. Met 30,50 strafpunten staat de Nieuw-Zeelander net voor Tim Lips. Onze landgenoot scoorde met Eclips (v.Phin Phin) 68,68 in de dressuurproef, kwam daarmee uit op 31,30 strafpunten en staat voor nu op de vijfde plaats. Bij de jonge paarden in de 2*-S staat Renske Kroeze met haar zesjarige Nearly Perfect de la Brasserie (v.Vigo D’Arsouilles) voorlopig achtste met 33,20 strafpunten.

Bekijk hier de leaderboards.

Bron: Horses.nl