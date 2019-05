Tim Lips start met twaalfde plaats in CCI4*-L Saumur

Op het CCI4*-L in Saumur heeft Tim Lips gisteren met Lacoste Z (Lucky Boy x Calypso I) na de dressuur de twaalfde plaats ingenomen met 33.3. Het veld ligt dicht bij elkaar want Lips heeft drie punten achterstand op de nummer drie in het klassement. Christopher Burton gaat aan de royaal aan de leiding met Polystar I (Polytraum x Waldstar xx) met 25.4 strafpunten.

Voor zijn dressuurproef kreeg Tim Lips met Lacoste Z 66.74% van het jurypanel wat 33.3 strafpunten betekende. Het hoogste percentage kreeg Lips van de jury bij H 70.42%, van het jurylid bij B 64.17%. Zelf was Lips niet helemaal tevreden, op Facebook schrijft hij: “Redelijke start gemaakt in de dressuur, Lacoste was erg onder de indruk waardoor we de proef niet goed begonnen. Al deed ze super haar best en konden we vooral in de galop hele mooi onderdelen laten zien.”

Chris Burton heeft de leiding stevig in handen genomen in de lange 4*. De Australiër reed een sterke proef met Polystar en dat werd beloond met 74.65%, 25.4 strafpunten. De Franse ruiters Victor Levecque op RNH MC Ustinov (v. Ustinov) en Christopher Six met Totem de Brecey (v. Mylord Carthago) staan tweede en derde.

Vanmiddag is de cross, via ClipMyHorse is deze live te volgen.

