Tim Lips terug in top tien

Op de nieuwe wereldranglijst voor de eventingruiters is Tim Lips weer in de top tien terug. De goede prestaties met zijn paarden Herby (v. Zirocco Blue) en Eclips (v. Phin Phin) deden hem stijgen van de dertiende naar de tiende plek. Oliver Townend is de lijstaanvoerder gebleven.

Veel punten haalde Tim Lips binnen door zijn overwinning in lange 4* in Sopot met zijn achtjarige Herby. Daarnaast telde ook de tweede plaats met de Phin Phin-zoon Eclips in de korte 3* in Varsseveld mee voor punten.

Lips is blij met zijn top tien plaats en schrijft op zijn Facebook pagina: “Na het verlies van Bayro ben ik mijn team, eigenaren en sponsoren enorm dankbaar voor hun onvoorwaardelijke steun om de beschikking te blijven hebben om met toppaarden als Eclips en Herby te kunnen presteren.”

Oliver Townend is lijstaanvoerder gebleven. De Britse Sarah Bullimore is net als Tim Lips ook nieuw in de top tien en staat zesde. Merel Blom is de tweede Nederlandse op de wereldranglijst en klom van plaats 57 naar 43.

Bron Horses.nl