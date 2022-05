Tim Lips wint korte tweester met Iguazu, Sanne de Jong derde

Tim Lips heeft met Iguazu B (v. Intendant XX) de korte tweester in Münster gewonnen. Na een zesde plek in de dressuur dankzij een 70+ score en een foutloos springparcours, voegde de Nederlander slechts 0,4 strafpunten voor tijd toe. Met in totaal 30,3 was dat een ruime winst voor Lips. Het is de eerste internationale start voor het duo, Iguazu B was internationaal een paar keer te zien onder de Duitser Peter Thomsen.