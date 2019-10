Tim Lips en Herby vijfde na dressuur op WK jonge eventingpaarden

Op het wereldkampioenschap voor jonge eveningpaarden in het Franse Le Lion d'Angers heeft Tim Lips met zijn KWPN'er Herby het beste Nederlandse resultaat neer gezet. Lips staat met de zoon van Zirocco Blue VDL na de dressuur op de vijfde plaats bij de zevenjarigen met -28.00 punten. Eerder had Merel Blom haar Crossborder Radar Love (v. Diarado) naar een twaalfde plaats in de dressuur gereden bij de zesjarigen.

Tim Lips nam begin dit jaar de teugels van de Zirocco Blue-zoon Herby over van zijn pupil Evelien Hamers. In hun debuut op de korte 2* in Chatsworth werd het paar direct tweede en kort daarna won Lips met Herby de lange 2* in Renswoude. In Le Lion liep het paar een fijne dressuurproef die met 72.05% werd beoordeeld. Hoge cijfers stonden in de galoponderdelen genoteerd, zoals 8-ten voor de slangevoltes. De 28.00 punten is een mooie uitgangspositie voor de cross die vanmiddag verreden wordt.

‘De bodem was vandaag moeilijk’

Lips tegenover Eventing Nation: “De enige andere keer dat hij een dressuurproef op gras liep was in Chatsworth, hier was de bodem vandaag moeilijk – ik wist niet hoe hij daarmee zou omgaan. Maar ik heb toch geen een seconde het gevoel gehad dat hij een fout ging maken. Hij is misschien niet zo’n ‘wauw’-paard zoals Bayro, maar hij is heel constant in alles, en daarom scoort hij zo goed.”

Schnaufer aan de leiding

Josephine Schnaufer uit Duitsland gaat met Viktor 107, een zoon van de dressuurvererver Vitalis, aan de leiding. Lips staat 1.3 punten achter de Duitse op de vijfde plaats in het klassement. De twee andere Nederlanders bij de zevenjarigen hebben een minder goede uitgangspositie voor de cross die vanmiddag verreden wordt. Nina de Haas staat met Houdini (v. Dakar VDL) op plaats 36 en Sanne de Jong, die met Hatary MBF (v. Quasimodo vd Molendreef) veel last had van de zware bodem, staat op plek 45.

KWPN voorlopig tweede

In het klassement voor de stamboeken staat het KWPN op de tweede plaats achter het Irish Sport Horse. Voor het KWPN telde het resultaat van Tip Lips en Herby mee. Daarnaast telde het resultaat van Tim Price met Happy Boy (v. Indoctro) en de Noorse Yasmin Nathalie Sanderson die met Inchello DHI (v. Chello III) bij de zesjarigen aan de leiding gaat.

Klik hier voor de voorlopige uitslag.

Bron Horses.nl